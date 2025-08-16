Prima le coltellate, poi il soffocamento del compagno con il cuscino: arrestata

le indagini

La donna di 64 anni ha poi lanciato l'allarme

Ha ucciso il compagno da tempo malato per le conseguenze di un ictus, prima colpendolo con un coltello con dei fendenti che non sono risultati mortali mentre era a letto, poi soffocandolo con un cuscino. Quindi è scesa in strada dove ha dato l’allarme ed è stata arrestata.

La tragedia è accaduta la notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pomposa, in zona Corvetto a Milano: Antonia Nunzia Mancini, 64 anni, è quindi accusata dell’omicidio del compagno settantatreenne Vincenzo Ferrigno con cui viveva da 40 anni. Sembra che il movente del delitto siano proprio state le condizioni fisiche del compagno. E’ stata lei stessa a chiamare la Polizia e a confessare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA