LA PRIMA RICOSTRUZIONE

Priolo Gargallo: scoppia una lite per futili motivi, uomo accoltellato a una gamba

La polizia sta indagando per ricostruire l'accaduto. La vittima pare che sia l'autista di un mezzo pubblico urbano e a ferirlo pare sia stato un passeggero

Di Redazione | 14 Agosto 2025