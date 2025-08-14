LA PRIMA RICOSTRUZIONE
Priolo Gargallo: scoppia una lite per futili motivi, uomo accoltellato a una gamba
La polizia sta indagando per ricostruire l'accaduto. La vittima pare che sia l'autista di un mezzo pubblico urbano e a ferirlo pare sia stato un passeggero
Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio a Priolo Gargallo (provincia di Siracusa). Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un violento litigio tra due persone per futili motivi: l’aggressore avrebbe estratto un coltello colpendo a una gamba la vittima. che è trasferita all’ospedale Umberto I.
La polizia sta indagando per ricostruire cosa accaduto. La vittima potrebbe essere l’autista di un autobus urbano e ad accoltellarlo sarebbe stato un passeggero.
