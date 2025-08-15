Priolo Gargallo, un arresto per l’accoltellamento di ieri: è un 31enne che ha ferito un conducente del bus locale

NEL SIRACUSANO

Il sindaco Pippo Gianni: «Gesto che condanniamo con fermezza»

La polizia ha effettuato un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 31enne, residente a Priolo Gargallo, nel Siracusano, con l’accusa di tentato omicidio.Secondo gli agenti l’uomo, per cause ancora da accertare, ha accoltellato un autista di un autobus di linea in servizio a Priolo Gargallo. La vittima ha riportato una prognosi di quindici giorni per una ferita alla gamba sinistra. Gli agenti hanno trovato un grosso coltello da cucina, utilizzato dall’aggressore.