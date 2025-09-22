Pro Palestina, corteo non autorizzato a Catania forza l’ingresso al porto ed è scontro con gli agenti

Tensioni

Le forze dell'Ordine hanno cercato di contenere e allontanare i manifestanti

Tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti “Pro Pal” a Catania nella zona del Faro Biscari. Circa 200 giovani, dopo avere percorso via Domenico Tempio con un corteo non autorizzato, hanno tentato di entrare nel porto dall’ingresso della Plaia, ma le forze dell’ordine hanno impedito loro l’accesso. Quando hanno cercato di forzare il blocco sono stati contenuti e allontanati. La protesta dei manifestanti è ancora in corso.

Nella zona si sono verificati anche notevoli disagi per gli automobilisti che si sono ritrovati completamente bloccati.

