Problemi per il volo Ryanair Forlì-Palermo: decolla ma poi inverte la rotta e torna a terra per un anomalia

TRASPORTO AEREO

L'aereo è rimasto fermo sul piazzale di sosta, con i portelloni aperti e i passeggeri sono rimasti a bordo. Ma poi è ripartito

Problemi in mattinata per un volo Ryanair Forlì-Palermo. Decollato in orario alle 7.45 con destinazione il capoluogo siciliano, il Boeing 737 della compagnia irlandese dopo circa un quarto d’ora di volo, più o meno all’altezza di Pesaro, ha invertito la rotta. Probabilmente l’equipaggio ha avuto dalla strumentazione la segnalazione di qualche cosa di anomalia, tale da indurre il comandante a impostare la virata di ritorno verso l’aeroporto di Forlì, dove l’areo è atterrato regolarmente attorno alle 8,15.