Processo Devozione, raffica di condanne per il narcotraffico tra Sicilia e Calabria: tutti i nomi

La sentenza della gup del Tribunale di Catania al termine del rito abbreviato

Arriva la sentenza del processo abbreviato del processo figlio dell’inchiesta antidroga Devozione. Fu chiamata così dagli investigatori della squadra mobile di Catania poiché i narcotrafficanti calabresi coinvolti negli affari illeciti tenevano l’immaginetta della Madonna di Polsi nella cover del cellulare. Il perno dell’inchiesta giudiziaria a livello catanese è Carmelo Scilio, che è stato condannato a 14 anni e 2 mesi. La procura aveva chiesto nei confronti dell’imputato, difeso dall’avvocato Luigi Zinno, una pena di 20 anni.

La polizia ha documentato il business illegale messo in piedi anche dai calabresi Bruno Cidoni e Antonio Pezzano che si sono trasferiti a Catania. I due sono stati condannati a 20 anni.

La gup Giuseppina Montuori ha condannato Giuseppe Addamo a 6 anni e 8 mesi, Bruno Cidoni a 20 anni, Giovanni Costanzo 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, Luigi Danilo Garozzo 6 anni e 8 mesi, Orazio Giardina 4 anji e 8 mesi e 20.000 euro di multa, Gino Gueli 2 anni (in continuazione), Giovanni Magrì 4 anni e 18.000 euro di multa, Giuseppe Mirabile 6 anni e 8 mesi e 30.000 euro di multa, Stefano Nicosia 4 anni e 8 mesi e 20.000 euro di multa, Antonio Pezzano 20 anni, Antonio Oreste Prelati 5 anni e 22.000 euro di multa, Salvatore Sam Privitera (collaboratore) 2 anni e 10 mila euro di multa, Angelo Ribera 7 anni e 2 mesi, Domenico Christian Santonocito 3 anni e 14.000 euro di multa, Alfio Scandurra 4 anni e 8 mesi e 20.000 euro di multa, Carmelo Scilio 14 anni e 2 mesi, Francesco Sedici 9 anni e 8 mesi (in continuazione), Pietro Sedici 8 anni, Salvatore Torrisi 8 anni e 8 mesi (in continuazione), Santo Vitale 9 anni e 2 anni (in continuazione), Pasquale Zangari 6 anni e 8 mesi. La sentenza sarà depositata tra 90 giorni.