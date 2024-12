Processo Quadrilatero: arrivano sette condanne e tre assoluzioni

La sentenza

Il verdetto del processo di primo grado a Catania

Sette condanne e tre assoluzioni. Questa la sentenza del IV sezione penale del Tribunale di Catania – arrivata la sera di giovedì alle 23,15 – che chiude il processo ordinario nato dall’inchiesta Quadrilatero.

Si tratta di un’operazione dei carabinieri che in piena pandemia colpì le piazze di spaccio attorno a piazza Machiavelli, conosciuta come la zona di San Cocimo. Ma fu anche ricostruita una vicenda estorsiva grazie al coraggio di una farmacista del Villaggio Sant’Agata che . Il collegio, presieduto da Salvatore Palmeri, ha condannato a 7 anni, 6 mesi e 20 giorni e 2.666 euro di multa Roberto Spampinato, a 4 anni e 8 mesi e 4.000 euro di multa Giuseppe Gentile, a 4 anni e 8 mesi e 4.000 euro di multa Salvatore Russo, a 1 anno, 3 mesi e 1.800 euro a Magda Dorina Miu, 1 anno a Mamadou Kane, 1 anno e 8 mesi a Giuseppe Caputa, 1 anno e 2 mesi ad Antonio Testa.

Roberto Spampinato diventò famoso diversi anni fa, precisamente nel 2016 quando dopo una scarcerazione fu accolto a San Cristoforo con uno striscione «il re è tornato». La squadra mobile lo rimosse al fine di evitare manifestazioni e ostentazioni criminali.

Spampinato, Russo e Gentile dovranno risarcire le parti civili (i farmacisti dalla cui denuncia partì l’indagine) da liquidarsi in separata sede civile. Sentenza di non luogo a procedere per Gentile per un capo d’imputazione e assoluzione per un’altra.