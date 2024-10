GIUSTIZIA

Processo Università Bandita, la Procura etnea solleva questione di legittimità costituzionale sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio

Il Tribunale ha fissato una prossima udienza per il 21 ottobre, per sentire le parti in causa, quindi anche i collegi di difesa, e poi decidere sulla richiesta

Di Redazione | 30 Settembre 2024