Procura di Catania: firmato «l’anticipato possesso», la prossima settimana Curcio si insedia

GIUSTIZIA

Senza sospensiva del Tar, l'atto del ministro Nordio accelera l'arrivo del nuovo procuratore

La data non è ancora certa. Ma sicuramente Francesco Curcio, la prossima settimana, sarà a Catania per insediarsi nel suo ruolo di capo degli uffici giudiziari di Catania. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato, ieri sera, “l’anticipato possesso” dell’incarico di procuratore di Catania, un atto che permette di bypassare il “bollettone” con la “ratifica” delle nomine del Csm. La notifica al neo procuratore di Catania è arrivata poche ore fa.