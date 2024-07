Prodotti scaduti e dehors irregolare, sanzionato un bar-ristorante di Pedara

POLIZIA DI STATO

Gli agenti intervenuti hanno riscontrato, durante i controlli, una serie di violazioni

Prodotti risultati scaduti e posti sotto vuoto e congelati in una struttura non autorizzata e non conforme alla procedura di conservazione prevista dalla legge sono stati sequestrati dalla Polizia in un bar-ristorante di Pedara (Catania).

Gli agenti hanno inoltre comminato una sanzione amministrativa di cinquemila euro per un ampliamento irregolare di circa 50 metri quadrati dell’area di somministrazione al pubblico con la predisposizione su un’area esterna privata adiacente di un gazebo in legno con tredici tavolini e trenta sedie. Ulteriore verifiche sono state svolte con l’Asp Igiene pubblica e l’Asp Veterinaria.

Tra le altre violazioni riscontrate in fase di controllo è emersa la mancanza di attestati di formazione alimentarista per tutti i dipendenti, il manuale Haccp inadeguato ed il mancato aggiornamento delle schede di monitoraggio, circostanze che hanno comportato una sanzione di duemila euro.