Prova a rubare la bici elettrica di un rider che aveva appena consegnato delle pizze nel suo palazzo, 23enne bloccata dai Cc a Catania

TENTATO FURTO

La vittima aveva cercato di fermare la ragazza ma questa era fuggita a piedi

I carabinieri hanno denunciato a Catania una ragazza di 23 anni per aver tentato di rubare la bici elettrica di un biker che era arrivato nel suo palazzo per consegnare alcune pizze. E’ accaduto ieri sera in via Bicocca.

La vittima, un 25enne di origini asiatiche, l’aveva parcheggiata nell’androne condominiale e l’aveva assicurata ad una catena. Dopo aver consegnato le pizze ha sorpreso la ragazza che cercava di sottrargli il mezzo. Nel tentativo di impedirle il furto, l’aveva afferrata, ma lei, vistasi scoperta, si era divincolata ed era fuggita a piedi. A bloccarla sono stati i carabinieri, avvertiti da alcune persone che avevano assistito alla scena.

