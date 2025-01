“Pupi di pezza”, confisca beni per 419mila euro ad amministratore unico di una società di Paternò

Gdf

Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione, su richiesta della Procura alla sentenza del Tribunale, divenuta definitiva, con cui è stata disposta la confisca di beni immobili nei confronti dell’amministratore unico di una società di Paternò nel settore delle coltivazioni di fiori e piante ornamentali fallita nel luglio 2018.

L’imputato era stato condannato a 2 anni di reclusione per i reati di bancarotta documentale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il provvedimento si collega all’operazione “Pupi di pezza” di militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Catania – gruppo tutela economia su un sistema fraudolento che aveva permesso al commerciante, in concorso con altri, di eludere il pagamento di ingenti debiti erariali e di avere causato il dissesto della società, poi fallita.Finanzieri del nucleo di polizia economico- finanziaria etneo hanno sottoposto a confisca due fabbricati e quattro terreni agricoli per un valore complessivo di oltre 410.000 euro intestati al condannato, il quale è stato raggiunto anche dalla pena accessoria del divieto di esercitare un’impresa commerciale e di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresadue anni.

