Pusher 15enne spacciava in auto davanti alla villa comunale di Aci Catena: arresti domiciliari

Nel Catanese

I carabinieri lo hanno sorpreso a spacciare marijuana davanti all’ingresso della villa comunale di Aci Catena, in provincia di Catania. In manette è finito un 15enne. Il ragazzino si trovava su una Lancia Y, guidata da un 20enne. L’auto era ferma e attorniata da giovani a bordo dei loro motocicli. Il minorenne, non appena si è accorto dei militari, forse ritenendo di non essere da loro visto, ha velocemente lanciato qualcosa in una vicina aiuola.