Quattro casi di tubercolosi ad Alcamo tra cui una bimba di 11 mesi

Nel Trapanese

Per l'Asp di Trapani la situazione è sotto controllo

Sono quattro i casi di tubercolosi accertati ad Alcamo. Lo comunica l’Asp di Trapani. Si tratta di “due adulti e due minori tra cui una bambina di undici mesi, tutti sono stati sottoposti a terapia e presi in carico dalle strutture competenti”.Il primo caso risale al 6 giugno e riguarda una persona residente ad Alcamo, successivamente ricoverata nell’unità di malattie infettive P. Giaccone di Palermo, il paziente è stato poi dimesso il 12 giugno. L’Asp sottolinea che «durante l’indagine epidemiologica sono stati individuati 24 contatti stretti: 5 persone sono risultate positive ai test. Tutti sono stati avviati ad approfondimenti diagnostici e presi in carico per consulenza infettivologica presso malattie infettive dell’ospedale di Marsala».L’Asp di Trapani sottolinea che la situazione è attualmente sotto controllo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA