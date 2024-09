Quattro chili di hashish trasportati in scooter: arrestata una donna a Palermo

Spaccio di droga

In casa della donna sono stati travati 12mila euro in contanti

Arrestata a Palermo una donna che a bordo di uno scooter, fermato dalla polizia in viale Regione siciliana (all’altezza di via Basile), trasportava quattro chili di hashish. Gli agenti della sezione «Reati contro il patrimonio» della squadra mobile hanno sequestrato il carico. B.V., 34 anni, palermitana, era alla guida senza patente e lo scooter era privo di assicurazione. Sulla pedana dello scooter c’era un borsone contenente 42 panetti di hashish. In casa della donna sono stati travati 12mila euro in contanti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

