Quattro progetti per ridurre lo smog a Palermo, Catania, Messina e Siracusa: nella città etnea abbonamenti agevolati per i bus

INQUINAMENTO

Quattro progetti per migliorare la qualità dell’aria nelle città di Palermo, Catania, Messina e Siracusa sono stati trasmessi al ministero dell’Ambiente dall’assessorato regionale al Territorio, in attuazione dell’Accordo di programma siglato tra la Regione e il Mase alla fine del 2021. «Il governo Schifani – sottolinea l’assessore Giusi Savarino – è al fianco degli enti locali nello sviluppo di una mobilità sostenibile. La nostra interlocuzione con gli uffici ministeriali proseguirà per spendere le risorse ad essi destinate entro i termini previsti».

Il Comune di Palermo propone l’istituzione di incentivi economici (2000 contributi per un valore di 500 euro ciascuno) per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, destinati sia agli studenti residenti che abbiano compiuto 16 anni sia ai dipendenti comunali e delle società in house; solo per i lavoratori del Comune, inoltre, sono previsti 1.200 «buoni mobilità» (euro/km). La spesa prevista ammonta a 1,7 milioni di euro.

L’intervento proposto dal Comune di Catania prevede l’istituzione di abbonamenti annuali a tariffa agevolata al trasporto pubblico gestito da Amts rivolti agli studenti universitari (fino a un massimo di 9400) e ai lavoratori della scuola e dell’università (fino a 500). Il fondo di progetto ammonta a 1,1 milioni di euro. Verrà utilizzato per la copertura della quota di competenza del Comune, un’altra è a carico dell’Ateneo, sulla riduzione dell’abbonamento per gli studenti da 140 a 20 euro; per i lavoratori di scuola e università le risorse verranno utilizzate per abbattere il costo dell’abbonamento da 220 a 100 euro. L’iniziativa avrà validità per 24 mesi.

Messina propone l’acquisto di due autobus urbani di lunghezza compresa tra i 5,90 e i 6,15 metri ad alimentazione elettrica, adatti a circolare nelle strade delle zone a traffico limitato o a velocità limitata (zone 30), per un importo complessivo di 800 mila euro.