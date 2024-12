Quattro turisti intossicati da monossido di carbonio in una villa affittata a Cefalù: uno è morto, 3 in gravi condizioni

LA TRAGEDIA

La comitiva di nazionalità tedesca aveva acceso il camino, trovato dai vigili del fuoco ancora pieno di fumo

Tragedia a Cefalù, rinomata località turistica siciliana nel Palermitano, dove 4 vacanzieri sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio in una villa che avevano affittato per le feste natalizie. Uno di loro è deceduto, aveva 36 anni, si chiamava Jonathan Feierabend. Gli altri tre sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a trattamenti in camere iperbariche. Sono in gravi condizioni.

I quattro turisti sono di nazionalità tedesca. I vigili del fuoco intervenuti hanno trovato il camino della villetta ancora pieno di fumo. Molto probabilmente sono state le esalazioni provenienti dalla brace a causare l’intossicazione. Le tre persone soccorse sono state portate in codice rosso negli ospedali di Partinico e Cefalù.

I feriti

I tre feriti, che si trovano in camera iperbarica, anche loro tedeschi, sono Katharina Feierabend, 34 anni, Elmo Pargman, di 63 anni e Patrizia Pargamann di 60. A lanciare l’allarme sarebbe stato il 63enne che ha contattato il 118. Poi in attesa dei soccorsi è svenuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno constatato la presenza del gas nelle stanze della residenza, chiamata Villa Deodata. Nella villetta c’era anche una caldaia che però non era funzionante e lontano dalle camere in cui sono state trovate la vittima e i feriti.

La turista che appare in condizioni più gravi è la tedesca di 34 anni, sorella dell’uomo deceduto. La donna è stata sottoposta a trattamento urgente nella camera iperbarica dell’Ospedale di Partinico, dove è stata trasferita. La struttura dell’Asp di Palermo, dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, guidata da Sandro Tomasello, è infatti l’unica nel territorio disponibile con continuità durante tutto l’anno. La donna è stata trattata durante la notte in camera iperbarica dal team guidato da Giuseppe Aiello. Adesso è ricoverata e le sue condizioni continuamente monitorate in rianimazione.

All’Ospedale di Partinico sono stati trasferiti e ricoverati anche i genitori (di 62 e 63 anni) della donna. Anche le loro condizioni vengono continuamente monitorate.

Sequestrata la villetta