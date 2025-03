Quell’impennata fatale a San Giorgio, il giovane Piero muore dopo due giorni dall’incidente

Catania

Il 19enne è stato ricoverato al San Marco dopo che era rimasto sul selciato per quanto accaduto nel parcheggio di un'attività commerciale

«La comunità scolastica dell’Istituto comprensivo San Giorgio partecipa sentitamente al profondo dolore della famiglia Passini, per la perdita di Piero, nostro ex-alunno, deceduto in seguito ad imperdonabile incidente stradale. Giunga a tutti loro il nostro cordoglio e forte abbraccio». Questo il messaggio pubblicato su Facebook della preside della scuola dove è cresciuto Piero Passini, il 19enne coinvolto in un tragico sinistro avvenuto venerdì scorso all’interno di un parcheggio di un’attività commerciale di via Dell’Albero.Il giovane è morto dopo due giorni d’agonia all’ospedale San Marco di Librino. Le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato di corsa al pronto soccorso. Il ragazzo era in sella alla moto quando, venerdì pomeriggio poco prima delle sei, forse per una manovra azzardata è caduto violentemente sul selciato. Da alcune testimonianze pare che fatale sia stata un’impennata. A un certo punto, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote e sarebbe finto a terra. L’impatto sarebbe stato molto forte, causando traumi molti gravi. Ma la ricostruzione dei fatti è affidata alla polizia municipale, che venerdì pomeriggio si è recata sui luoghi dell’incidente e ha fatto i dovuti rilievi.Piero era un ragazzo molto conosciuto nel quartiere. I social sono diventati, come al solito in questi casi, un mezzo per manifestare cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA