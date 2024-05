«Questi sono 32…»: i viaggi con lo zainetto pieno di soldi del faccendiere romano

Il retroscena

Le intercettazioni dell'inchiesta della Gdf.

Scena prima. Interno giorno. Sono le 8 del mattino dello scorso 21 ottobre. Uno strano orario per un incontro di lavoro. Eppure Carmelo Salvatore Di Salvo si vede con il romanissimo Fabrizio Sarra. Entrambi da ieri sono dietro le sbarre e oggi dovranno spiegare alla gip Anna Maria Cristaldi i motivi di questi appuntamenti allo studio di corso Italia dove si sentono fruscii di contante e si vedono consegne di mazzette di denaro. Vedremo se i due indagati si avvarranno della facoltà di non rispondere. Le due ordinanze, una di oltre 300 pagine e l’altra di quasi 200, sono strapiene di intercettazioni sospette.

Le missioni catanese del romano Sarra

Sarra ha con sé uno zainetto da cui prende del denaro in contanti. Dai filmati si nota che i due si accorgono delle finestre aperte e quindi decidono di chiuderlo. Dalla borsa tira fuori un sacchetto di quelli utilizzati dalle profumerie o dalle gioiellerie. Lo poggia sul tavolo e mette i soldi che prima aveva in mano. Poi si sente pronunciare Sarra: «39 e 2… mancano 700 di oggi… le vecchie 300». Il romano ha fretta perché rischia di perdere l’aereo.

il 30 ottobre l’ora x è sempre alle 8 del mattino. Stessa location. «Questi sono trentadue e mille e tre, sono… totale sono trentatré e tre Trentadue e due… e in più mille e tre», altro dialogo che non ha certo bisogno di traduzioni.Un’altra missione catanese è avvenuta qualche giorno prima. Il 3 ottobre. Alle 7 del mattino. Le telecamere nello studio legale non ci sono ancora. Ma le conversazioni non lasciano molti dubbi.«Questi sono 21 e 6…», dice Sarra. Pare chiaro che stia contando denaro. Qualcosa però è andato storto. «E stamattina gli portano la differenza a Roma, perché l’altro giorno è successo un macello». Il caos sarebbe legato al narcotraffico. Ma questa è un’altra storia.

I finanzieri hanno documentato i rendez-vous (almeno tre) dove sarebbero stati portati sui 90mila euro. A seguito delle dazioni l’accordo avrebbe previsto l’emissione da parte della Sarfin a favore delle società di Di Salvo che a sua volta avrebbe effettuato bonifici a saldo per 1.2000.000 di euro.

Il millantato incontro con Schifani

Sarra sarebbe stato anche l’uomo che avrebbe cercato di aggiustare le cose nel momento in cui Di Salvo, Copia e Vacirca hanno capito di essere entrati nei radar degli ispettorato del lavoro. Il faccendiere romano avrebbe millantato di avere amici che avrebbero potuto organizzare un incontro con Renato Schifani, presidente della Regione (estraneo alle indagini, ndr). Che però non pare sia mai avvenuto.

L’altro romano con cui il catanese, ma nato a Canicattì, ha fatto affari è Gianluca Ius. Anche con lui ci sono diversi appuntamenti con scambi di ingenti somme. Il meccanismo è sempre quello delle fatturazioni che poi sono saldati tramite bonifici. Nel caso di Ius, volto già noto alle cronache giudiziarie romane, Di Salvo addirittura avrebbe effettuato bonifici per 7.500.000 euro. Avrebbe consentito così all’imprenditore fissato con le società di calcio di rientrare del denaro oggetto delle dazioni illecite.

L’acquisto dei lingotti