Raccolta differenziata, ancora multe per i catanesi “sbadati”: 86 sanzioni e due denunce

rifiuti

I controlli hanno riguardato i quartieri di Cibali e Nesima e via Plebiscito, vicino alla chiesa dei Cappuccini

Proseguono senza sosta le attività di controllo e monitoraggio sul conferimento dei rifiuti nel sistema di raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale di Catania. Le operazioni, coordinate sul campo dal Commissario della Polizia Locale Lizzio, vengono svolte con regolarità in tutte le zone della città, anche mediante appostamenti in abiti civili, per contrastare efficacemente le condotte illecite e tutelare il decoro urbano. Giovedì sera le verifiche di sei pattuglie del reparto ambientale della Municipale, hanno interessato in particolare i quartieri di Cibali e Nesima, con interventi in via Rasà, via Stazzone, via Besana, via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via Androne, Lago di Nicito, corso Sicilia, via Ventimiglia, via Di Prima, via Filzi, piazza Montessori, via Fiorentino, via Santa Sofia Bassa, via Arese, via Casagrandi, via Cibele, via Ballo, via Passo Gravina e via Pacinotti. In queste aree sono stati elevati complessivamente 86 verbali per violazioni amministrative, ognuno dell’importo di 333 euro, nei confronti di utenti che non hanno rispettato le disposizioni relative al corretto smaltimento dei rifiuti Particolarmente significativo l’intervento eseguito in via Plebiscito, vicino alla chiesa dei Cappuccini, dove – su segnalazione della Centrale Operativa – tre pattuglie della Polizia Locale sono intervenute in seguito a una segnalazione di abbandono di beni ingombranti su suolo pubblico. Gli agenti hanno sorpreso due soggetti di nazionalità straniera nell’atto di depositare circa sei metri cubi di arredi e materiali. I due responsabili sono stati denunciati a piede libero per il reato di abbandono di rifiuti ai sensi della legge numero 137 del 2023.

