Racconto dell’orrore al canile municipale: «Il mio cane preso a calci durante una rapina in casa»

Palermo

E' stato l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli ad aver raccolto la denuncia di una donna che sarebbe stata anche narcotizzata. L'animale non ce l'ha fatta

Una donna di Palermo ha raccontato ai dipendenti del canile municipale di essere stata narcotizzata e rapinata, in casa, mentre il suo cane di 18 anni veniva preso a calci dai rapinatori, portato via e abbandonato in strada, dove qualcuno l’ha trovato e trasportato prima in una clinica veterinaria e poi al canile comunale per cercare, attraverso il microchip, di risalire ai padroni. Così la donna ha potuto riabbracciare il suo Fritz, un quarto d’ora prima che il cane morisse.