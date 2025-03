Morte ispettore Raciti, torna la tesi del “fuoco amico” con una “nuova prova”: chiesta revisione del processo

Catania

Secondo il legale di Speziale, condannato per omicidio preterintenzionale, ci sono le testimonianze di due persone intervistate da Le Iene

Torna la tesi del “fuoco amico” per la morte di Filippo Raciti, l’ispettore di polizia deceduto il 2 febbraio 2007 negli scontri tra forze dell’ordine e ultras del Catania mentre alla stadio Angelo Massimino si giocava il derby col Palermo. La riformula l’avvocato Giuseppe Lipera, difensore di Antonino Speziale, che è stato condannato, per omicidio preterintenzionale, reato commesso quando era minorenne, a otto anni e otto mesi di carcere, già scontati, presentando domanda di revisione del processo alla Corte d’appello di Messina. Al centro dell’istanza la “nuova prova”: due interviste a Le Iene del 2020 che parlano di fuoco amico.