Raffica di controlli nelle attività commerciali di Mascalucia e Tremestieri Etneo: sanzionati due ristoratori

CARABINIERI

Contestate violazioni in materia di tutela igienico sanitaria e d’impiego del personale lavorativo

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, coadiuvati dai colleghi della compagnia di intervento operativo CIO del 12° Reggimento “Sicilia” e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno sottoposto ad ispezione alcune attività commerciali nei comuni di Mascalucia e Tremestieri Etneo, al fine di verificarne l’osservanza alla normativa in materia di tutela igienico sanitaria e d’impiego del personale lavorativo.

Tra le attività commerciali prese in esame, operanti nel settore della ristorazione, due sono quelle i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per inottemperanze alle vigenti normative.

In un caso, il 23enne titolare è stato sanzionato per un importo di quasi 2.000 euro per non aver provveduto alla preventiva autorizzazione per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, nonché per non aver sottoposto alla prescritta visita medica i quattro lavoratori dipendenti.

Nell’altro caso, invece, al 50enne titolare sono state contestate violazioni amministrative in riferimento alla corretta gestione degli alimenti e, cioè, per il mancato aggiornamento delle schede di rilevazione della temperatura dei frigoriferi, per il mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali adibiti a cucina e deposito di alimenti, quest’ultimo tra l’altro da lui arbitrariamente ampliato, motivi per i quali è stato analogamente sanzionato per la somma complessiva di 4.000 euro, mentre sarà anche richiesta l’emissione di sospensione dell’attività alla competente autorità sanitaria dell’A.S.P..

A corollario delle attività ispettive svolte, l’attenzione dei Carabinieri è stata rivolta anche alla verifica del rispetto degli obblighi imposti alle persone sottoposte a misure restrittive e di sicurezza presso il loro domicilio.