Ragazzina straniera aggredita a calci e pugni da una baby gang femminile, la scena filmata diventa virale: «Inaccettabile violenza»

IL VIDEO

Sull'episodio indagano gli agenti del locale commissariato, coordinati dalla Procura di Siracusa: al vaglio le immagini, ascoltati i minorenni

E’ diventato virale sui social e sulle chat di migliaia di persone il video di una ragazzina di 13 anni, di nazionalità straniera, che è stata aggredita ieri sera ad Avola (Siracusa), da un baby gang femminile, composta da coetanee.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, i ragazzi si trovavano in viale Mattarella, luogo di aggregazione del sabato sera, quando il gruppo di ragazzine avrebbe preso di mira la 13enne, l’avrebbe fatta cadere e presa a calci. Presenti alcuni coetanei che invece di fermare il pestaggio avrebbero filmato la scena con gli smartphone. E i video sono finiti sulle chat diventando virali.

Non sono chiare le ragioni dell’aggressione. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Avola, coordinati dalla Procura di Siracusa, che stanno analizzando i filmati e ascoltando i minorenni.

Le immagini sono vergognose. In molti si sono indignati ma c’è anche chi si è voltato dall’altra parte. «È inaccettabile che episodi di tale gravità non solo si verifichino, ma vengano anche filmati e diffusi sui social, alimentando una pericolosa cultura dell’odio e della spettacolarizzazione della violenza», ha detto il il presidente provinciale del Codacons di Siracusa, Bruno Messina.