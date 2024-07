Raggirano un ricco medico e ne dilapidano il patrimonio, tre persone indagate

CASTELVETRANO

Eseguito un sequestro preventivo per 174.350 euro

Le Fiamme gialle del comando provinciale di Trapani hanno disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di tre persone indagate per circonvenzione di incapaci e autoriciclaggio e hanno eseguito un sequestro preventivo per 174.350 euro.

Le indagini dei finanzieri della compagnia di Castelvetrano hanno accertato che i tre, approfittando dello stato d’infermità psichica, di fragilità e vulnerabilità di un facoltoso medico in pensione, non sposato e senza figli, ne avrebbero dilapidato il patrimonio in spese e investimenti.

Una delle indagate, con la promessa che avrebbe assistito per tutta la vita il professionista, si sarebbe fatta cointestare un conto corrente dal quale avrebbe poi disposto alcuni bonifici a favore di sé stessa per 55mila euro e con carte di credito della vittima avrebbe acquistato beni di lusso.