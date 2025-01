Vittoria, in scooter tentano fuga dalla polizia ma vanno a sbattere: 15enne in gravi condizioni, ferito un altro giovane

L'INCIDENTE

Il ragazzo che era con lui ha riportato la frattura al femore.

Non si tratta di un altro caso Ramy perché qui non c’è stato inseguimento, ma due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, a Vittoria, nel Ragusano dopo non essersi fermati a un posto di blocco. Il quindicenne, alla guida di uno scooter sul quale viaggiava un passeggero diciottenne, ha accelerato nel tentativo di sfuggire a un controllo di polizia, finendo contro un’auto in transito.