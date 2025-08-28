Randazzo, denunce su armi e guida in stato di ebbrezza: multe per oltre 10mila euro

I controlli

I controlli "tra vino e pistacchio" anche a Bronte, Castiglione, Maniace

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo che, in linea con le direttive del Comando provinciale di Catania, stanno intensificando i controlli su tutto il territorio etneo per prevenire ogni forma di illegalità: dalla criminalità comune allo spaccio di stupefacenti, fino alla sicurezza della circolazione stradale.

Nei giorni scorsi i militari delle Stazioni di Castiglione di Sicilia e di Bronte, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo di Palermo e dalle “gazzelle” del Nucleo Radiomobile di Randazzo, hanno dato vita a un articolato servizio straordinario di controllo del territorio che ha prodotto risultati concreti: denunce in materia di armi, sequestri di stupefacenti, nonché sanzioni e multe per oltre € 10.000.

Sul fronte del contrasto alla circolazione illegale di armi, a Castiglione di Sicilia un 49enne originario di Bronte e un giovane del posto sono stati denunciati – sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e nel rispetto della presunzione di innocenza – per possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere. In particolare, all’interno del portaoggetti dell’auto del giovane, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico con impugnatura in legno.

Durante le stesse operazioni, lo stesso castiglionese è stato trovato in possesso di una spinello e di due involucri contenenti marijuana, mentre a Bronte un 30enne straniero è stato sorpreso con modiche quantità di droga ed è stato segnalato alla Prefettura di Catania quale assuntore.