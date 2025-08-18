Sfoglia il giornale

LAVORI STRADALI

Randazzo, pronto a riaprire il ponte San Giuliano danneggiato dal maltempo: dalle 16 riprende la circolazione

In corso gli interventi avviati da Anas per ripristinare il traffico veicolare

Di Redazione |

Sono in corso da questa mattina gli interventi avviati da Anas per ripristinare la circolazione sul ponte San Giuliano, lungo la strada statale 116 «Randazzo-Capo d’Orlando», a Randazzo (Catania), danneggiato il 16 agosto da un violento nubifragio che ha causato il distacco del parapetto. Alle 16 il ponte sarà riaperto e la circolazione sarà di nuovo consentita a senso unico alternato.

