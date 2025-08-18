Randazzo, pronto a riaprire il ponte San Giuliano danneggiato dal maltempo: dalle 16 riprende la circolazione

LAVORI STRADALI

In corso gli interventi avviati da Anas per ripristinare il traffico veicolare

Sono in corso da questa mattina gli interventi avviati da Anas per ripristinare la circolazione sul ponte San Giuliano, lungo la strada statale 116 «Randazzo-Capo d’Orlando», a Randazzo (Catania), danneggiato il 16 agosto da un violento nubifragio che ha causato il distacco del parapetto. Alle 16 il ponte sarà riaperto e la circolazione sarà di nuovo consentita a senso unico alternato.

