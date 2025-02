Randazzo, raggira anziana con la truffa del falso carabiniere, ma arrivano i militari veri: 19enne arrestato

LA FRODE

Il giovane avrebbe inscenato un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio della donna ed avrebbe chiesto alla vittima di consegnargli del denaro per evitare l’arresto del familiare

I carabinieri hanno arrestato per truffa a Randazzo (Catania) un 19enne con l’accusa di aver truffato un’anziana con il metodo del falso carabiniere. Il giovane era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Catania per reati connessi agli stupefacenti.

Ad avvertire i militari è stato il figlio della vittima, avvertito dai vicini insospettiti. Fingendosi un militare dell’Arma il giovane avrebbe inscenato un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio della donna ed avrebbe chiesto alla vittima di consegnargli del denaro per evitare l’arresto del familiare. La vittima ha aperto la porta al malvivente, facendolo entrare in casa e gli ha consegnato 1.000 euro ma in breve tempo sono arrivati i veri carabinieri, che hanno sorpreso il truffatore ancora in casa con in tasca i 1.000 euro ed intento a convincere la vittima a consegnargli anche i suoi gioielli. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

