Rapina in casa finita con violenza sessuale, due arresti a Messina

Polizia

Vittime della rapina due giovani sudamericane: una di loro si presentò al Pronto soccorso riferendo di aver subìto anche violenza sessuale

Rapina e violenza sessuale nei confronti di una delle due vittime: due persone, accusate di rapina aggravata in danno di due giovani sudamericane, sono state arrestate dalla polizia a Messina, in esecuzione della misura cautelare in carcere adottata dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. Uno dei due finiti in manette, un marocchino, è anche indagato per lesioni personali e violenza sessuale. I fatti risalgono al 24 ottobre scorso, quando una donna venezuelana si è recata al pronto soccorso dell’ospedale «Papardo» dove le sono state riscontrate lesioni ed ecchimosi. La vittima ha riferito agli agenti della squadra mobile di aver subito poco prima violenza sessuale e di essere stata rapinata.