Rapina in gioielleria a Gela, arrestati i due minorenni che agirono con mazze e viso coperto

Nel Nisseno

Due minori di Gela sono stati arrestati per rapina aggravata, danneggiamento e detenzione di armi. Sono queste le accuse che la Procura per i minori di Caltanissetta muove ad un sedicenne e a un diciassettenne che sarebbero gli autori di una rapina compiuta lo scorso 19 agosto, in pieno pomeriggio, in via Dammaggio Fischetti di Gela. Ad arrestarli e condurli all’istituto penale minorile sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia che hanno condotto una indagine lampo. I due minori sono giunti indossando tute da lavoro e guanti. In più avevano il volto travisato.

I due minori hanno sfondato la vetrina della gioielleria con delle pesanti mazze e poi hanno portato via preziosi per 40mila euro. Uno dei due minorenni durante la rapina si è anche ferito. I due malviventi dopo essere scappati si sono “rifugiati” in un grande parcheggio comunale in cui hanno abbandonato i guanti e le tute utilizzate per il colpo.