Rapina violenta a due giovani in centro a Catania: videocamere incastrano gli autori

Delinquenza

I due avevano bloccato due giovani rapinando e ferendo, con un'arma da taglio, uno di loro

La Polizia di Stato, il 19 maggio scorso, ha proceduto, di propria iniziativa, al fermo di indiziato di delitto di F. E. G. (classe 1999) e C. G. (classe 1999), poiché gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina aggravata dall’uso delle armi, lesioni personali e tentata rapina.La misura pre-cautelare sopra accennata scaturiva dall’attività d’indagine, espletata da personale della IV Sezione Investigativa Contrasto al Crimine Diffuso, a seguito di una violenta rapina in strada, verificatasi la notte del 19 maggio nel centro della movida catanese.

Secondo le prime ricostruzioni, due giovani – di ritorno a casa dopo una serata trascorsa nei locali del centro storico – venivano avvicinati dal F. E. G. e dal C. G. che, approcciandoli con frasi di circostanza, gli sbarravano la strada, chiedendo loro di consegnare tutto quello che avevano.In un primo momento, gli autori del reato bloccavano uno dei due giovani al quale – dopo avergli rovistato le tasche ed aver constatato che non disponeva di alcunché – intimavano, sotto la minaccia di una spranga in ferro, di allontanarsi. Subito dopo si avventavano sulla seconda vittima, sottraendole un telefono cellulare (Iphone 12), nonché il portafoglio con all’interno una banconota da 20,00 euro ed effetti personali.