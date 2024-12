Rapina violenta in villa a Palermo, due arresti

Polizia

La polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare ai domiciliari del gip di Palermo nei confronti di due indagati accusati di rapina aggravata.Nell’ottobre 2022 in due sono entrati in una villa a Palermo hanno immobilizzato le vittime con le fascette di plastica portandosi via soldi e oggetti preziosi per 40 mila euro. Per risalire agli autori del colpo sono state fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza nelle immediate vicinanze dell’abitazione delle vittime, l’analisi del traffico telefonico dove è avvenuta la rapina, e gli accertamenti tecnici di natura biologica effettuati sulle fascette utilizzate dai rapinatori per immobilizzare le vittime. Così i poliziotti sono risaliti ai presunti autori che sono stati arrestati.

