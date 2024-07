Rapinarono un negozio cinese a Misterbianco: uno dei banditi identificato e arrestato a distanza di quasi un anno

CARABINIERI

Per le indagini i militari dell'Arma si sono avvalsi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del negozio

Un uomo di 60 anni, Antonio Tringale, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco perché ritenuto uno degli autori di una rapina compiuta il 17 settembre dello scorso anno in un esercizio commerciale gestito da cinesi di Via Carlo Marx. I militari dell’Arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura etnea.

In quella occasione due malviventi che inossavano una mascherina chirurgica ed un cappellino sul capo fecero ingresso nel negozio e mentre uno intimoriva la titolare 55enne ed il figlio 20enne fingendo di impugnare una pistola, il complice prendeva 300 euro dalla cassa. La donna provò a reagire ma fu colpita al volto con uno schiaffo da uno dei due rapinatori che poi assieme al complice fuggì a bordo di una Fiat Uno.

Per le indagini i militari si sono avvalsi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del negozio. L’auto usata per la rapina quella stessa giornata era stata sottoposta ad un controllo stradale ed era risultata rubata a Pedara qualche giorno prima. Il conducente, proprio Tringale, era stato per questo motivo denunciato per ricettazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale, poiché, non avendo con sé i documenti, aveva cercato di dare false generalità.