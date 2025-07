Rapinatore aizza il cane contro commerciante di un supermercato: arrestato

Catania

L'uomo, un 31enne, per ben due volte si è presentato nell'esercizio commerciale in un caso anche con un coltello

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 31 anni che per due volte in un’ora è entrato in un market del centro cittadino, fingendosi un cliente, per compiere una rapina armato di coltello e servendosi di un cane. Al momento di pagare, l’uomo ha aizzato l’animale contro il figlio del titolare che ha riportato una vistosa ferita alla gamba. Nel frattempo, un parente del ferito, dipendente in un altro negozio della zona, sentendo le grida è intervenuto trovando il rapinatore ancora nell’attività commerciale e cercando di convincerlo a pagare. Ma l’uomo ha aizzato il cane anche contro di lui per poi fuggire.