Rapinatori seriali di farmacie arrestati a Palermo

Polizia

Le farmacie prese di mira si trovano in corso Tukory e via Roma: ottino ammonta a 700 euro

La polizia ha eseguito un ordinanza custodia cautelare nei confronti di due uomini, 37 e 42 anni, ritenuti responsabili di rapine in farmacia. Il primo è accusato di tre assalti in farmacia compiuti tra il 26 settembre e il 17 ottobre del 2023. Nel corso dell’ultima rapina, risulterebbe che abbia partecipato, anche il secondo arrestato avrebbe fatto da palo del colpo. Le farmacie prese di mira si trovano in corso Tukory e via Roma: ottino ammonta a 700 euro. I poliziotti sono risaliti ai due attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere degli esercizi rapinati.

