Rapine e borseggi nel centro di Palermo, arrestati tre minorenni

Polizia

Sarebbero i responsabili, insieme ad alcuni complici, ancora non identificati, di decine di furti e rapine compiute negli ultimi mesi

Tre minorenni sarebbero i responsabili, insieme ad alcuni complici, ancora non identificati, di decine di furti e rapine compiute in centro a Palermo negli ultimi mesi. La polizia di stato ha arrestato tre egiziani di 16, 17 e 18 anni. I tre, che facevano parte di una banda, sarebbero i responsabili di assalti e razzie, aggressioni ai passanti, furti di cellulari e denaro e avrebbero anche borseggiato dei turisti. Tra le vittime anche due giovani che sono stati attirati in piazza Pretoria per fumare una sigaretta, sono stati storditi e poi picchiati e derubati.

