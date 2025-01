Razziati gli IPhone e gli IPad dello store Apple del Centro Sicilia a Catania: la “spaccata” di Capodanno

colpo grosso

Caccia alla banda che ha agiro 20 minuti dopo la mezzanotte

Il colpo è stato messo a segno 20 minuti dopo la mezzanotte. Quando tutti ballavano in piazza Duomo sotto il palco di Mediaset, la banda di Capodanno ha razziato lo store Apple del Centro Sicilia di Catania. Hanno bloccato le strade con dei mezzi rubati (anche un tir di a traverso) e bruciati e poi hanno agito con l’ormai tradizionale metodo della spaccata. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche, che hanno fatto i dovuti rilievi. Ancora in corso di accertamento il valore di quanto è stato portato via: ma siamo sulle migliaia di euro considerando il costo dei dispositivi elettronici della Mela saranno migliaia di euro. È già caccia ai componenti del gruppetto criminale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA