Razzie di agrumi nella piana di Catania, allarme della Coldiretti che chiede aiuto al prefetto

IL FENOMENO

Le organizzazioni chiedono controlli anche sulla vendita abusiva degli agrumi agli angoli delle strade

I furti in campagna sono una vera e propria calamità che strema gli agricoltori. L’allarme – l’ennesimo – è di Coldiretti con riferimento alla gravissima situazione che stanno vivendo gli imprenditori agrumicoli che continuano a subire furti di prodotti di altissima qualità. L’ultimo caso è quello di Militello in Val di Catania dove pochi giorni fa bande ben equipaggiate hanno rubato oltre 1.200 chili di tarocco preziosissimo.

«La situazione è gravissima. Bande di delinquenti depredano le aziende rubando arance e altro mettendo anche a rischio l’incolumità degli agricoltori». Lo ha detto il presidente Coldiretti Catania Andrea Passanisi, che insieme al direttore regionale Calogero Maria Fasulo e Vito Amantia in rappresentanza degli imprenditori della Piana, è stato ricevuto dal prefetto Maria Carmela Librizzi.

«Al Prefetto – affermano i dirigenti Coldiretti – va il nostro grazie per aver risposto in maniera celere alla richiesta di aiuto per incrementare la presenza delle forze dell’ordine in zone di produzione che corrono il rischio di essere abbandonate aggravando la situazione del territorio». «Non si può assistere ogni giorno a questo scempio – aggiungono – e l’unico sistema per contrastare è la denuncia ma soprattutto un potenziamento delle forze dell’ordine ,che evidentemente al momento non basta. Così come occorre incrementare il controllo sulla vendita abusiva di questi agrumi, che non solo vengono svenduti agli angoli delle strade ma rappresentano l’arroganza di chi delinque nonché un pericolo per la salute».