Recuperata la balenottera spiaggiata a Trieste, lo scheletro esposto nel Museo di Storia Naturale

Gli studiosi l'hanno recuperata con l'ausilio della Capitaneria e della Gdf

Era stata trovata morta un anno fa sotto i pontili di Porto San Rocco a Muggia. La balenottera, un esemplare di dieci metri, era quindi stata affondata nel golfo di Trieste dai ricercatori dell’Area marina protetta di Miramare, i quali ora hanno portato in superficie buona parte dei resti del cetaceo. Le operazioni di recupero sono iniziate oggi, con il supporto della Capitaneria di porto e del Nucleo sommozzatori della stazione navale della Gdf.

Nonostante la ridotta visibilità a quasi 20 metri di profondità, gli operatori subacquei di Shoreline, di stanza a Miramare, sono riusciti a far riemergere buona parte della colonna vertebrale, dalla coda fino alle prime vertebre cervicali.

«Molto rilevante da un punto di vista scientifico anche il recupero dei fanoni della balena – si legge in una nota dell’Amp – che nelle settimane scorse erano stati trasportati in un luogo più sicuro nei pressi di Miramare, per evitare che andassero dispersi».