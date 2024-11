Regalbuto in piazza per dire no alle estorsioni: «Il silenzio è il principio della mafia»

il caso

L'iniziativa organizzata per oggi a Regalbuto dalla locale Federazione delle associazioni Antiracket e antiusura italiane

“Il silenzio è il principio della mafia”. Questo è più di uno slogan, è un chiaro e forte messaggio di tutti coloro i quali hanno detto e vogliono ribadire con forza che contro la mafia bisogna parlare, alzare la voce, non girarsi dall’altro lato e dire il proprio no. E che questo slogan sia stato coniato da dei giovani, allora assume un valore ancor più significativo. Uno slogan utilizzato per promuovere l’iniziativa organizzata per oggi a Regalbuto dalla locale Federazione delle associazioni Antiracket e antiusura italiane. Quella del piccolo comune dell’Ennese non è una sede nata per caso, ma è un luogo da cui si vuole fortemente alzare la voce della legalità e un messaggio chiaro.

Un cancro da estirpare

A Regalbuto lo scorso settembre l’operazione “Lua Mater”, condotta dalla Squadra mobile di Enna e dal Commissariato di Leonforte, creò un terremoto portando in carcere alcuni esponenti di spicco della mafia, svelò pure il coinvolgimento di personaggi locali nel ruolo di fiancheggiatori e fece clamore la scoperta di un arsenale composto da armi da guerra e da armi comuni custodite all’interno di un bar centrale di Regalbuto.«L’associazione Fai di Regalbuto ha deciso di fare questa manifestazione con le autorità e le scuole per porre l’attenzione su queste problematiche e lanciare un messaggio chiaro», esordisce Paolo Terranova, coordinatore regionale Fai e tra i relatori di oggi insieme a Roberto Condorelli, procuratore aggiunto Dda di Caltanissetta e Maria Marolina Ippolito, prefetto di Enna.

L’evento