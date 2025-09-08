Relitto a largo di Lampedusa, in arrivo lo Sdai della Marina militare

Il caso

Il nucleo Sminamento difesa anti mezzi insidiosi verificherà il relitto cilindrico lungo circa 5 metri

È in arrivo nell’arcipelago delle Pelagie il nucleo Sminamento difesa anti mezzi insidiosi (Sdai) Sdai della Marina militare che si occuperà delle verifiche tecniche sul relitto cilindrico metallico di circa 5 metri, con un diametro di un metro e mezzo, che è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di sabato fra le isole di Lampione e Lampedusa.Il nucleo, di norma, si occupa della difesa delle opere portuali contro attacchi di mezzi insidiosi, ma anche della bonifica degli ordigni esplosivi nelle acquee nazionali. Primi controlli effettuati dalla guardia costiera avrebbero escluso la presenza di materiali esplosivo o radioattivo.

