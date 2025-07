Rendimento e dispersione scolastica, dati allarmanti: «La Sicilia sempre più svantaggiata»

I numeri

Il segretario generale Flc Cgil commenta i dati del Rapporto Invalsi 2025

«La Sicilia e il Mezzogiorno continuano a essere le aree più svantaggiate del Paese in termini di risultati scolastici e dispersione scolastica implicita. Nonostante i provvedimenti adottati il divario con le regioni del Centro-Nord rimane drammatico, con livelli di apprendimento in picchiata e un aumento allarmante degli studenti che concludono il percorso formativo senza competenze adeguate». Lo dice il segretario generale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, commentando i dati del Rapporto Invalsi 2025, presentati alla Camera dei Deputati. «I dati Invalsi confermano ciò che denunciamo da anni – spiega Rizza – il sistema scolastico nazionale è malato di disuguaglianze e la Sicilia ne paga il prezzo più alto. Non servono slogan o interventi spot come il ‘personalizzato’ proposto dal ministro Valditara, che ignora il vero problema: classi sovraffollate, precariato cronico, edilizia scolastica inadeguata. Il Mezzogiorno ha bisogno di un Piano Marshall per l’istruzione, con risorse certe e azioni concrete».

Le richieste del sindacato