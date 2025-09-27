Resta bloccata nel sottopasso di una strada allagata: automobilista salvata nel Palermitano (video)

Maltempo

E' stato l'autista di un pullman a prestare i primi soccorsi

Una donna, rimasta intrappolata con la propria auto in un sottopasso della strada statale allagato dopo le violente piogge delle ultime ore, è stata salvata a Isola delle Femmine. La macchina, ormai quasi completamente sommersa, è stata notata da alcuni passanti e in particolare da un autista del pullman della ditta Gap Bus che ha lanciato l’allarme e per primo ha cercato di mettere in salvo la donna.

Sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i volontari della protezione civile Capaci Torretta. Grazie al pronto intervento e al coraggio dei soccorritori, la donna è stata tratta in salvo: visibilmente sotto shock, è stata presa in braccio dall’autista del pullman e portata al sicuro. La statale è rimasta chiusa per la presenza di detriti dopo una forte burrasca.

