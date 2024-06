Resta in panne con lo scooter, la Polizia lo aiuta ma è un pusher e lo arresta

Catania

L'uomo, un 59enne, ha lanciato lo scooter contro gli agenti e ha tentato la fuga a piedi, tra le auto in colonna per il traffico, ma è stato raggiunto e bloccato nel garage di un condominio di via Etnea dove aveva cercato rifugio

Agenti del Commissariato “Borgo Ognina” di Catania si fermano per dare una mano a un uomo in difficoltà con il proprio scooter, ma durante i soccorsi scoprono che nella moto rimasta in panne c’era della droga. Così il motociclista, un 59enne, è stato arrestato dalla Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti avevano notato l’uomo, all’incrocio zona tra le vie Ingegnere e via Passo Gravina, mentre cercava di fare ripartire lo scooter, senza riuscirci. Si sono fermati per aiutarlo, ma il 59enne si è innervosito per la loro presenza e i Poliziotti hanno deciso di perquisire il mezzo e sotto il sellino hanno trovato 18 bustine di marijuana. A quel punto l’uomo ha lanciato lo scooter contro gli agenti e ha tentato la fuga a piedi, tra le auto in colonna per il traffico, ma è stato raggiunto e bloccato nel garage di un condominio di via Etnea dove aveva cercato rifugio. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare altre 7 bustine di marijuana e materiale per il confezionamento di dosi.Il 59enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato. Lo sccoter, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato invece sottoposto a sequestro penale.

