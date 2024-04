Restano bloccati durante escursione in montagna nel Palermitano: scattati i soccorsi

In Sicilia

Sei giovani non sono riusciti ad andare più avanti nè a tornare indietro

Sei giovani sono rimasti bloccati a Caccamo (Palermo) mentre facevano una passeggiata in montagna nella zona di Pizzo Cane poco dopo la casina Artale. Hanno fatto un’escursione in una zona impervia e sono rimasti bloccati. Non riescono più ad andare avanti nè tornare indietro. Hanno chiamato il numero di emergenza per segnalare la loro posizione,Sono scattati i soccorsi da parte del 118, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Per recuperare i giovani inviato anche l’elicottero.

