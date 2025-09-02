Rete ospedaliera, pressing sulla Faraoni. Lei replica: “Pronta al confronto”

Sicilia

I sindacati chiedono un incontro urgente sul nuovo piano regionale

«La sanità siciliana deve potere fare un passo avanti a garanzia del diritto alla salute delle persone ma oggi temiamo che la mancanza di confronto con le parti sociali possa portare a un vicolo cieco e a ulteriori polemiche e difficoltà nell’elaborazione di piani condivisi ed efficaci. Per questo chiediamo all’assessora alla salute Daniela Faraoni un incontro urgente sul tema della rete ospedaliera, alla luce delle indiscrezioni che circolano sulla revisione del piano regionale». Lo scrivono in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil regionali assieme alle rispettive federazioni di categoria.

«La mancanza di confronto – sostengono Alfio Mannino (Cgil), Leonardo La Piana (Cisl), Luisella Lionti (Uil), Gaetano Agliozzo (Fp Cgil), Carmelo Calvagna (Cgil Medici), Daniele Passanisi (Fp Cisl), Massimo De Natale ( Cisl Medici), Totò Sampino ( Uil Fpl) – ha prodotto una situazione di stallo che la Sicilia non può permettersi. Possibili errori, sottovalutazioni, approcci sbagliati- sottolineano- possono essere evitati e superati solo discutendo attorno a un tavolo- così nella nota unitaria- allo scopo di produrre un piano che risponda ai bisogni reali della collettività, col rilancio della sanità pubblica».

«Il confronto con le parti sociali è sempre stato un pilastro della nostra azione amministrativa, particolarmente su temi cruciali come la riorganizzazione della rete ospedaliera nell’ottica di garantire maggiore efficienza e qualità dei servizi sanitari. Sono da sempre impegnata in un dialogo trasparente e costruttivo, sono da sempre convinta che la condivisione sia l’unico modo per raggiungere obiettivi concreti a favore della sanità siciliana». Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.