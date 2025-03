Catania

Revolver, cartucce e caricatori abbandonati vicino garage a Librino: sequestrati dalla Polizia

Durante le verifiche nei pressi di uno stabile di Stradale Cardinale, la squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania ha notato una strana busta, in genere usata per la spesa, lasciata in un angolo della strada

Di Redazione | 29 Marzo 2025