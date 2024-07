Riapre dopo 12 anni il viadotto Ritiro sull’A20: «Dedicato agli operai morti nei cantieri»

LAVORI PUBBLICI

Si tratta di una tra le opere infrastrutturali più imponenti d’Europa: entrerà a regime il 9 agosto

«Restituiamo ai cittadini un’opera strategica per la viabilità dell’area metropolitana di Messina e dell’intera Sicilia orientale, chiudendo finalmente un cantiere per troppi anni fonte di disagi e rallentamenti. Siamo particolarmente lieti di aver concluso i lavori in tempo per garantire una normale circolazione veicolare in un periodo di intenso traffico come il mese di agosto. A conferma che il governo regionale continua a lavorare per migliorare la qualità delle nostre strade, puntando sulla sicurezza e sulla riduzione dei tempi di percorrenza». Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando la riapertura al traffico dopo 12 anni del viadotto Ritiro sull’autostrada A20 Messina-Palermo, alla quale hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, il presidente del Cas, Filippo Nasca, il direttore generale del Consorzio, Franco Fazio, il sindaco di Messina, Federico Basile, e il prefetto Cosima Di Stani.

Il viadotto fu chiuso nel 2012 dopo che una relazione evidenziò che il calcestruzzo del viadotto, inaugurato nel 1969, era di scarsa qualità e avrebbe potuto provocare il distacco di grossi calcinacci. Da allora la storai di questo viadotto è stata telenovela fra lavori cominciati e abbandonati, nuove relazioni, stop and go vari.

Comunque oggi questa storia di conclude a lieto fine con la riapertura. I lavori sono stati realizzati dalla Toto Costruzioni Generali e sono costati complessivamente 68 milioni di euro, dei quali 51 milioni a carico del bilancio del Cas, 14 milioni finanziati dalla Regione con fondi a valere sulla programmazione Fsc 2014-2020 e 3 milioni a carico dello Stato per il «caro materiali». «Restituiamo oggi alla collettività – afferma l’assessore Aricò – il sistema Ritiro, che sarà a regime dal 9 agosto in entrambe le carreggiate, una tra le opere infrastrutturali più imponenti d’Europa. Un giorno che attendevamo dal 1997. In questi primi venti mesi di attività il governo Schifani è stato in prima linea per il monitoraggio delle centinaia di cantieri aperti in Sicilia, per imprimere un’accelerazione nell’esecuzione delle opere. Oggi vogliamo ricordare i numerosi operai morti nei cantieri di tutto il mondo e, in particolare, Salvatore Ada, vittima tre anni fa di un incidente sul lavoro proprio mentre era impegnato su questo viadotto. A loro e alle loro famiglie va il nostro affettuoso pensiero».