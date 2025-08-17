Ribera: interviene per sedare rissa tra vicini di casa ma viene ferito da un colpo di pistola

IL FATTO

L'uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, e non è in pericolo di vita

La lite degenera e un uomo spara un colpo d’arma da fuoco contro un compaesano che è rimasto ferito. Non dovrebbe essere in gravi condizioni, è stato già portato al pronto soccorso. È accaduto a Ribera dove sono al lavoro i carabinieri della tenenza cittadina.

I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto. Secondo le prime indiscrezioni è per dissidi fra vicini di casa che, in via Scirinda, che è scoppiato il parapiglia. Più componenti di un nucleo familiare avrebbero affrontato il vicino di casa, i toni della discussione si sono accesi e quest’ultimo ha estratto una pistola ed ha sparato.